Назван препарат для вакцинации детей от шести месяцев от COVID-19

Руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-1» рассказал, как может проходить вакцинация детей от шести месяцев от COVID-19. Его слова приводит телеканал «Москва 24».

«Дети с шести месяцев до шести лет: не исключаем, что это будет интраназальная вакцина», — заявил Гинцбург.

Ранее кандидат медицинских наук, педиатр-инфекционист Александра Гринева рассказала, как подготовить детей к вакцинации «Спутником М».