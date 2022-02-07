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Назван препарат для вакцинации детей от шести месяцев от COVID-19
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-1» рассказал, как может проходить вакцинация детей от шести месяцев от COVID-19. Его слова приводит телеканал «Москва 24».
«Дети с шести месяцев до шести лет: не исключаем, что это будет интраназальная вакцина», — заявил Гинцбург.
Ранее кандидат медицинских наук, педиатр-инфекционист Александра Гринева рассказала, как подготовить детей к вакцинации «Спутником М».