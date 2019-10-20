Назван район Москвы с самыми высокими зарплатами

Больше всего денег от уплаты НДФЛ в городской бюджет приносит Пресненский район Москвы. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на проект бюджета столицы на 2020–2022 годы.

В мэрии прогнозируют, что в 2020 году поступления от налога в Центральном АО составят 464,1 миллиарда рублей. На Пресненский район из этой суммы приходится свыше 77 миллиардов рублей. Это в два раза превышает объем всех доходов бюджета Псковской области (32,4 миллиарда) и Кабардино-Балкарии (34,7 миллиарда рублей).

Такие цифры объясняются расположением в этом районе большинства занимаемых офисных площадей столицы. Так, общая площадь офисов в Пресненском районе достигает 1,6 миллиона квадратных метров.

Второе место по налоговым поступлениям занял Северный АО (107,3 миллиарда рублей), на третьей строчке списка оказался Западный АО (104,8 миллиарда рублей).

В начале октября эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы и Института Гайдара заявили, что в первом полугодии 2019 года заработная плата в Москве оказалась вдвое выше, чем в среднем по стране. По мнению экспертов, рост номинальной зарплаты на семь процентов в январе текущего года выглядит значительным, однако с учетом инфляции почти в пять процентов является несущественным.

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