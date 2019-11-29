Назван способ правильного хранения бананов

Бананы не рекомендуется хранить в холодильнике, так как при температуре ниже 13 градусов мякоть может потемнеть и потерять аромат. Такие плоды лучше не есть, рассказала агентству «Москва» специалист по качеству питания Государственной инспекции столицы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Екатерина Чердакова.

«Бананы следует хранить не дольше семи дней при температуре от 13 до 14 градусов. Зрелые бананы хранят при температуре 13-14 градусов от двух до семи дней», — отметила она, добавив, что хранение при температуре 28 градусов также может негативно отразиться на мякоти плода. Чердакова посоветовала при покупке обращать внимание на цвет продукта: он должен быть зеленовато-желтый или желтый. Если приобретены зеленые бананы, по ее словам, необходимо положить их в темное прохладное место в целлофановом пакете, чтобы они быстрее дозрели.

В июне врач психиатр-нарколог Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Юлия Шевцова рассказала, что среди жителей Москвы существует страсть к овощам и фруктам в определенный сезон — например, к клубнике в начале лета или арбузам и дыням осенью, — однако она не является патологией.

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