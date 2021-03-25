Назван вероятный срок снятия ограничений на массовые мероприятия в Москве

Мэрия Москвы может снять ограничения на массовые мероприятия до 9 мая. Об этом РБК рассказали несколько осведомленных источников.

По их словам, столичные власти планируют объявить об этом в двадцатых числах апреля. «По графику, предположительно 26 апреля должен быть уличный фестиваль "Пасхальный дар", к нему должны снять ограничения на массовые мероприятия», — пояснил собеседник издания, близкий к московской мэрии. Фестиваль, как ожидается, пройдет с массовыми гуляниями.

Также в обычном формате планируется провести шествие «Бессмертного полка». Однако окончательное решение будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки, уточнил близкий к администрации президента источник.

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