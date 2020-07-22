Названа дата и место традиционного выпускного для московских школьников

Традиционный выпускной для московских школьников пройдет в парке Горького 24 июля. Дату и место назвала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет ТАСС.

Решение отмечать выпускной было принято в связи со снижением показателей заражения коронавирусом, отметила заммэра.

В связи с распространением коронавируса и ограничительными мерами, которые были введены для борьбы с инфекцией, выпускные прошли в онлайн-формате. Полноценные вечера состоялись лишь в тех регионах России, которые перешли на третий этап снятия ограничений.

Согласно последним данным, в Москве выявлено 638 случаев заражения коронавирусом. Всего в столице насчитывается 235 363 случая заражения. Общее число выздоровевших приблизилось к 173 тысячам. Болеют в настоящее время 58 074 человек. С начала эпидемии умерли 4350 человек.

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