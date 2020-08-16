Названа дата массовой вакцинации от гриппа и ОРВИ в Москве

Массовая вакцинация от гриппа и ОРВИ в Москве начнется 1 сентября. Дату назвал мэр столицы Сергей Собянин, пишет РИА Новости.

По словам градоначальника, в 2019 году было привито семь миллионов москвичей.

Собянин также отметил, что несмотря на активную жизнь города, ситуация с коронавирусом стабильная, однако расслабляться не стоит.

14 августа Собянин рассказал, что в Москве сейчас наблюдается рост числа случаев ОРВИ, гриппа и обычной пневмонии, поэтому жителям столицы необходимо прививаться от гриппа. По его словам, при развитии болезней в серьезную стадию наложение двух инфекционных процессов может плохо закончиться.

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