Названа дата наступления метеорологической зимы в Москве

Метеорологическая зима в Московском регионе по прогнозам наступит 15 ноября. Такую дату назвал ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам синоптика, в среду, 10 ноября, в Москве и области начнутся первые морозы. К понедельнику, 15 ноября, похолодает уже до минус пяти градусов, пройдут снегопады и сформируется снежный покров от трех до восьми сантиметров.

«В предстоящую неделю погода в Центральной России поменяет статус с "глубокой осени" на "предзимье"», — отметил Тишковец. Он предупредил автомобилистов и пешеходов о предстоящей гололедице.

По словам эксперта, погодные изменения начнутся с 6:00 вторника, 9 ноября. В это время дождь сменится снегом с образованием временного покрова. Из-за сильного ветра температура будет ощущаться ниже, возможны заморозки и гололедица. Этот день Тишковец назвал «настоящим испытанием для дорожных служб и бедствием для автомобилистов и пешеходов».

На следующий день погода улучшится, но в регион придут первые ощутимые морозы, днем температура не поднимется выше нуля. С 11 до 14 ноября ожидаются дожди, которые сменятся снегопадами.

Ранее москвичей предупредили о начале легких морозов. Самым холодным днем предстоящей недели станет среда, 10 ноября.