Названа дата открытия катка на ВДНХ

Каток на ВДНХ откроется 27 ноября. Об этом сообщается на сайте московского рекреационного комплекса.

Как и в прежние годы, каток будет развернут на главной аллее, специалисты уже проводят монтаж конструкций и заливку льда.

В условиях пандемии коронавируса будут внесены некоторые изменения: так, во избежание очередей и исключения прямого контакта все билеты — кроме льготных — будут продавать только на официальном сайте ВДНХ. Кроме того, появится новое правило, регулирующее количество посетителей катка.

«Сеансы останутся прежними — со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00, по выходным с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00, но зайти можно будет в определенные время и павильон согласно купленному билету», — уточнили в пресс-службе.

Нововведение позволит снизить число одновременно находящихся на льду до 50 процентов от возможной заполняемости катка. Отмечается, что гости должны будут соблюдать дистанцию в 1,5 метра на территории всего катка. Среди других названных правил — обязательное ношение масок и перчаток в закрытых помещениях.

Также планируется снизить количество посетителей павильонов катка: теперь находиться в них можно будет только для переодевания. На фоне пандемии COVID-19 на входе установят дезинфицирующие рамки, посетителям будут измерять температуру, для соблюдения социальной дистанции нанесут специальную разметку, планируется также организовать регулярную уборку с обработкой помещений антисептическими средствами. Коньки и другой взятый в прокат инвентарь будет подвергаться обработке после каждого гостя.

Ранее сообщалось, что жители Москвы после введения ограничений по времени работы баров и ночных клубов стали на 20 процентов реже посещать подобные заведения. По данным экспертов, количество транзакций в барах и клубах сократилось уже на второй неделе введения новых правил.

Еще больше интересного в наших “Одноклассниках“. Подпишись!