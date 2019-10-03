Названа дата первого снегопада в Москве

Первый снег выпадет в столице 6 октября. Такой прогноз дал заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев, сообщает агентство «Москва».

В этот день в городе будет плюс 3-5 градусов тепла, пройдет мокрый снег с дождем. «Снежный покров вряд ли образуется, снег, скорее всего, быстро растает, так как днем преобладает плюсовая температура», — отметил синоптик.

Снег ожидается и в начале следующей недели. Ночью похолодает до минус двух градусов, днем температура может подняться до плюс шести. «Но дальше виднеется тенденция небольшого потепления. Конечно, до возвращения бабьего лета не дойдет, это небольшое потепление на градус-другой днем», — добавил Киктев.

В столичной Госавтоинспекции между тем посоветовали московским водителям проверить свой транспорт на предмет технических неисправностей, а также удостовериться в пригодности зимних покрышек, сообщает РЕН ТВ. В ведомстве также указали, что первый снег может выпасть на следующей неделе.

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