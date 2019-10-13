Названа дата похолодания в Москве

Температура воздуха в Москве через несколько дней понизится на 5-6 градусов, что знаменует начало особого метеорологического сезона — предзимья, рассказал ТАСС в воскресенье, 13 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сказка, к сожалению, действительно закончится. В некоторых прогнозах к четвергу уже заметное понижение температуры: днем около 6-8 градусов, ночью — около 2. Осень закончилась», — констатировал Вильфанд. Предзимье длится с середины октября по середину декабря, отметил он.

Синоптик добавил, что 15 октября в столице ожидается 11-13 градусов тепла, а 16-го — 9-14 градусов.

Ранее сообщалось, что 11-13 октября в Москве будут наблюдаться резкие скачки атмосферного давления и дожди. Такое состояние метеорологи называют барической пилой.

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