Названа причина массовой драки Дедов Морозов в Москве
Семеро мужчин в костюмах Дедов Морозов подрались на улице Москвы. Снятую очевидцами видеозапись опубликовал Telegram-канал «News.ru / Новости».
«Немного предновогодней суеты: толпа Дедов Морозов устроила массовую драку в Москве», — подписали ролик авторы, заметив, что причина произошедшего им неизвестна. Пользователи сети выдвинули различные предположения на этот счет. Более осведомленные назвали истинные мотивы героев видео.
«Из-за Снегурочки», «Конкуренция», «Подарки не поделили», — написали россияне в комментариях. Некоторые без сомнения заявили, что драка постановочная. «Да, это так. На днях был кастинг Дедов Морозов на уличные шествия», — подтвердила одна из участниц дискуссии.
Ранее московский Дед Мороз рассказал о важных мерах профилактики COVID-19.