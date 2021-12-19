Названа причина массовой драки Дедов Морозов в Москве

«Из-за Снегурочки», «Конкуренция», «Подарки не поделили», — написали россияне в комментариях. Некоторые без сомнения заявили, что драка постановочная. «Да, это так. На днях был кастинг Дедов Морозов на уличные шествия», — подтвердила одна из участниц дискуссии.

Ранее московский Дед Мороз рассказал о важных мерах профилактики COVID-19.