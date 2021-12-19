Сегодня в 15:10
1 мин.

Названа причина массовой драки Дедов Морозов в Москве

Новости /
Названа причина массовой драки Дедов Морозов в Москве
Кадр: Telegram-канал «News.ru / Новости»

Семеро мужчин в костюмах Дедов Морозов подрались на улице Москвы. Снятую очевидцами видеозапись опубликовал Telegram-канал «News.ru / Новости».

«Немного предновогодней суеты: толпа Дедов Морозов устроила массовую драку в Москве», — подписали ролик авторы, заметив, что причина произошедшего им неизвестна. Пользователи сети выдвинули различные предположения на этот счет. Более осведомленные назвали истинные мотивы героев видео.

«Из-за Снегурочки», «Конкуренция», «Подарки не поделили», — написали россияне в комментариях. Некоторые без сомнения заявили, что драка постановочная. «Да, это так. На днях был кастинг Дедов Морозов на уличные шествия», — подтвердила одна из участниц дискуссии.

Ранее московский Дед Мороз рассказал о важных мерах профилактики COVID-19.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2021 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.