Названа причина падения лифта с полицейскими в Москве

Названа причина падения лифта в жилом доме на юго-востоке Москвы, в результате которого пострадали трое полицейских. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

По информации издания, лифт не выдержал перегрузки. Помимо полицейских в лифте находились еще трое задержанных ими преступников. Лифт не выдержал одновременно шестерых пассажиров, случился перебой с электропитанием, и он резко опустился ниже первого этажа. Отмечается, что лифт проверяли на безопасность в последний раз около четырех месяцев назад, и он находился в технически исправном состоянии.

В ночь на вторник, 20 июля, когда произошел инцидент, оперативники проводили спецоперацию по задержанию лиц, находящихся в розыске. Шестеро человек оставались в лифте на протяжении 20 минут, пока их не вызволил дежурный механик.

Ранее стало известно, что при падении лифта в шахту в 24-этажном доме на улице Маршала Чуйкова пострадали трое полицейских. Уточнялось, что лифт сорвался с верхних этажей в шахту. Полицейские были госпитализированы: у одного из них перелом лодыжки, у другого — перелом надколенника, третий получил растяжение связки.

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