Названа приоритетная версия пожара в московской гостинице

Приоритетная версия причин пожара в гостинице в Москве, где погибли два человека, — короткое замыкание. Об этом заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова, передает РИА Новости.

«По результатам проведенных следственных действий приоритетной является версия о коротком замыкании вследствие ненадлежащей эксплуатации здания», — сказала она.

Пожар произошел в гостинице «Вечный зов-Кожуховская» в ночь на 4 мая. В 04:18 пожар был локализован, а в 04:30 ликвидирован на площади 100 квадратных метров. При пожаре погибли два человека, девять госпитализированы. Среди госпитализированных есть четверо детей.

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