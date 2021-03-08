Названа разница числа заболевших за первую и вторую волну коронавируса в Москве

Во вторую волну коронавирусом заболело втрое больше людей, чем в первую. Такую разницу в эфире YouTube-шоу «Антонимы» назвала вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

«Несмотря на всю Европу, с сентября месяца Москва жила полноценной жизнью: все работало, все было открыто. Постепенно за эти полгода сформировался определенный популяционный иммунитет, очень много людей уже переболели», — сказала она, добавив, что попытки европейских стран снять часть ограничений приводят к очередной волне заболеваемости.

На данный момент в Москве подтверждено 991 816 случаев заражения коронавирусом. Из них 15447 привести к летальному исходу, а 912 146 человек выздоровели.

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