Названа самая опасная дорога в Москве

Самой опасной дорогой в Москве в очередной раз стал МКАД. Об этом сообщила «Российская Газета» со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

Ведомство отметило, что учитывало статистику аварий на трассе за последние 10 месяцев. С начала года на МКАД зарегистрировали 577 аварий, в которых погибли 44 человека. Еще 687 при этом получили ранения.

Самой частой причиной ДТП на кольцевой автомобильной дороге названо столкновение машин. На второе место попали наезды на стоящее транспортное средство, на третье — столкновения с препятствиями.

В ГИБДД водителям напомнили о необходимости быть внимательным на дороге. Кроме того, автомобилистов призвали не покидать машину в случае мелкой аварии.

Ранее ведомство определило самые опасные часы на московских дорогах. Пиком аварийности назвали промежуток с 17:00 до 20:00 часов.