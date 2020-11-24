Названа самая опасная дорога в Подмосковье

Одна из самых опасных дорог Подмосковья — трасса федерального значения А108 «Московское большое кольцо» (МБК). Она проходит через города Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, Куровское, Воскресенск, Балабаново, Рузу, Клин и Дмитров. Об этом РИА Новости рассказали в региональном отделении МЧС.

По данным ведомства, большая часть ДТП в Московской области приходится на кольцевые автодороги. Ежегодно в регионе в среднем происходит до девяти тысяч аварий, в которых погибают до двух тысяч и получают ранения около 10 тысяч человек.

В МЧС пояснили, что основные причины высокого уровня аварийности в Подмосковье — массовое нарушение водителями требований безопасности дорожного движения, низкий уровень подготовки, а также недостаточный технический уровень дорожного хозяйства. Также на статистику ДТП влияют недостаток переходов в разных уровнях с дорогой, дорожных ограждений, а также наружного электроосвещения.

В 2019 году самым частым нарушением правил дорожного движения в Москве стало превышение скорости. С начала года 56 процентов зафиксированных нарушений связаны именно с этим. Превышение скорости также является причиной появления очагов аварийности на дорогах.

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