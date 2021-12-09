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Названа самая высокооплачиваемая должность в Москве

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Названа самая высокооплачиваемая должность в Москве
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Москве самой высокооплачиваемой вакансией декабря стала должность коммерческого директора с зарплатой от 500 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование крупного сервиса по поиску работы и подбору сотрудников.

Также в рейтинг наиболее высокооплачиваемых вакансий вошли программист, инженер, руководитель высшего и среднего звена и менеджер сферы продаж. Например, будучи в Москве инженером или руководителем отдела, можно зарабатывать 300-350 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге вакансией с наиболее высокой оплатой назвали позицию разработчика с зарплатой в 280 тысяч рублей, а в Екатеринбурге — директора по маркетингу с зарплатой в 100 тысяч рублей. В Перми и Самаре такими позициями названы вакансии врачей с зарплатой до 80 тысяч рублей.

Ранее, 6 декабря, самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Москве были названы архитектор микросервисов, программист мобильных приложений и няня-гувернантка.

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