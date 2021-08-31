Названа средняя стоимость букета цветов ко Дню знаний в Москве

По словам экспертов, букет до 1,5 тысячи рублей можно собрать только из гербер, хризантем и гладиолусов. Стоимость букета «попышнее» в столице начинается от 2,5 тысячи рублей.

«В стоимость цветов и их композиций, которые будут проданы цветочными компаниями к 1 сентября, естественно будут заложены убытки, которые мы понесли этим летом», — рассказал член правления Ассоциации цветочного ретейла Иван Утенков.

Он уточнил, средний чек на цветы расти не будет, однако сборные букеты станут меньше, как и количество бутонов и соцветий в каждой композиции.

Ранее в этот же день стало известно, что россияне оказались готовы потратить на гардероб школьника более полумиллиона рублей. По словам консультанта в сфере детской моды, многие родители пытаются выделить своего ребенка не только качеством одежды и статусностью бренда, но и количеством вещей.

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