Названа средняя стоимость цветов ко Дню знаний в Подмосковье

Букет ко Дню знаний для жителей Подмосковья обойдется в сумму от 550 рублей до 1,9 тысячи рублей. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на министерство потребительского рынка и услуг Московской области.

Отмечается, что хризантемы в среднем обойдутся родителям школьников по цене 73 рубля за штуку, 50-сантиметровые розы будут стоить около 85 рублей за штуку, герберы — 80 рублей, гладиолусы — 95 рублей, подсолнух — 150 рублей, гортензии — 420 рублей.

Отмечается, что всего в Подмосковье работают 278 нестационарных объектов по продаже цветов, из них 252 — это павильоны, 35 — киоски. Больше всего цветочных магазинов в Балашихе, Богородском, Красногорске, Подольске и Химках. Кроме того, насчитывается еще 1066 стационарных цветочных магазинов.

Чаще всего жители Подмосковья покупают гладиолусы, розы, герберы, астры, хризантемы, гортензии и сборные букеты. В министерстве отметили, что дефицита на розничном рынке цветов не ожидается.

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