Названа средняя сумма затрат россиян на новогодние подарки

В среднем россияне готовы потратить на новогодние подарки близким до 13 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на исследования портала SuperJob.

Самую большую сумму назвали москвичи. Жители столицы готовы отдать на подарки в среднем 17 тысяч рублей. Второе место заняли Хабаровск и Ростов-На-Дону, где затраты составляют около 16 тысяч. Жители Санкт-Петербурга сообщили, что собираются потратить на подарки около 15 тысяч рублей. Самыми экономными оказались новосибирцы и самарчане, оценившие предполагаемую сумму в 12,3 и 12,2 тысячи рублей соответственно.

66 процентов россиян собираются купить подарки родственникам, каждый третий потратится на презент своей второй половине. 19 процентов купят подарки друзьям, 16 процентов участников опроса в принципе не планируют подобных трат. При этом женщины готовы дарить подарки чаще мужчин.

Ранее опрос SuperJob показал, что самыми нежелательными подарками на Новый год являются носки, свечи и кружки.