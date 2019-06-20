Названа стоимость причесок московских выпускниц

Средняя цена прически на выпускной вечер в московских салонах красоты составляет около 1,5 тысяч рублей, сообщили РИАМО представители заведений услуг.

Стоимость зависит от сложности прически, длины волос и пожеланий клиента.

К примеру, прическа для коротких волос может обойтись в 700 рублей, работа с длинными волосами оценивается в 2,5-3 тысячи рублей.

В 2019 году из московских школ выпускаются 55,3 тысячи человек. Общегородской выпускной начнется в парке Горького вечером в четверг, 20 июня, и продлится до 6 утра пятницы. Для вчерашних школьников выступят 40 популярных артистов, в том числе Егор Крид, Feduk и Ольга Бузова. В полночь над Москвой прогремит праздничный фейерверк.

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