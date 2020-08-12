Названа сумма штрафов магазинам Москвы за обслуживание без масок

Власти Москвы выписали заведениям общепита и предприятиям торговли и услуг более 8 тысяч штрафов на 450 миллионов рублей за несоблюдение мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Об этом агентству ТАСС рассказали в среду в столичном департаменте торговли и услуг.

Всего с 12 мая было проверено более 45 тысяч предприятий общественного питания, торговли и услуг. Самыми частыми нарушениями стало то, что в заведениях не обеспечивали социальную дистанцию, у посетителей и сотрудников отсутствовали маски и перчатки, а также работа некоторых организаций вопреки ограничениям.

С 12 мая посетители и сотрудники магазинов в Москве обязаны носить маски и перчатки. Штраф за их отсутствие составляет для физических лиц 4 тысячи рублей, для юридического лица — от 100 до 300 тысяч рублей, для индивидуального предпринимателя — от 30 до 50 тысяч рублей.

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