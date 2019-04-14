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Названа возможная причина пожара в «Лосином острове»

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Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Причиной пожара, произошедшего на территории национального парка «Лосиный остров» в Подмосковье, мог стать поджог. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщили в пресс-службе Минприроды России со ссылкой на директора национального парка Игоря Сарафанова, передает ТАСС.

По его словам, в парке проводились работы по очистке от сухостоя и уничтоженных короедом деревьев: их распиливали и готовили к вывозу, складывая вдоль дороги.

«Очевидно, древесину облили горючей жидкостью и подожгли», — заявил Сарафанов.

Уточняется, что возгорание порубочных остатков было полностью ликвидировано. В результате инцидента пострадавших нет, превышение концентрации в воздухе вредных веществ не обнаружено. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.

13 апреля стало известно о том, что на территории «Лосиного острова» загорелся лес. Уточнялось, что пожар начался со свалки, затем огонь перекинулся на остатки рубки дров и кругляк.

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