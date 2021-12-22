Название подмосковного кафе развеселило пользователей сети

Вывеска с названием «Семейная кафе» на подмосковном заведении развеселила пользователей сети. Фото выложили в Instagram-аккаунте «ЛЮБЕРЦЫ Подмосковье».

«Суровая Люберцы. 115 квартал», — продолжила шутить администрация сообщества, намеренно используя ошибочное согласование.

Комментаторы начали активно упражняться в юморе. «Все отлично с названием, именно "семейная", ключевое слово. Так же, как "хинкальная", "пельменная " и им подобные кафе!», «Ох уж это любимая русский, великое и могучая», — написали пользователи. Кто-то предположил, что заведение раньше могло называться «Семейная столовая», но вывеску забыли заменить целиком.

Некоторые отметили, что в подобной безграмотности нет ничего забавного, а название, скорее всего, дали приезжие. «Люберцы в аул превратили, это же кто-то вывеску сделал, и вопросов не возникло, главное», — возмутился один из пользователей. «Все это очень печально, особенно, что всем просто смешно», — согласились в комментариях.

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