Названо число проживающих в Москве ветеранов-фронтовиков

В Москве проживают 4095 ветеранов Великой Отечественной Войны, которые сражались на фронте. Такое число в своем Telegram-канале назвал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Журналист уточнил, что если к ним прибавить тружеников тыла, то получится 37 351 человек.

В этом году власти столицы готовятся выдать ветеранам повышенные единовременные выплаты. Их размер составит от 10 до 25 тысяч рублей, и получат их 83,2 тысячи человек.

Выплаты полагаются инвалидам и участникам Великой Отечественной Войны, участникам обороны Москвы, жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших на фронте солдат, труженикам тыла, бывшим узникам концлагерей и гетто, а также другим категориям ветеранов, сообщается на сайте мэрии.

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