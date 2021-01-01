Названо число родившихся в Москве в новогоднюю ночь младенцев

В Москве в новогоднюю ночь родились 49 младенцев: из них 28 мальчиков и 21 девочка. Это число назвал департамент здравоохранения столицы на своем сайте.

В ведомстве отметили, что 31 декабря в роддоме при городской клинической больнице № 29 имени Баумана состоялись юбилейный 11-тысячные роды.

В этом году семьи, где родился малыш, получат на выбор подарочный набор или денежную выплату. А те родители, кто уже определился с именем ребенка, смогут забрать свидетельство о рождении уже при выписке.

Департамент здравоохранения напомнил, что в новогодние праздники роддома столицы работают в обычном режиме.

Ранее в московском управлении ЗАГС назвали самые необычные имена, которыми жители столицы называли новорожденных. Так, пять девочек получили имя Малина, две — Радость и две — Мадонна. Среди мальчиков двух младенцев назвали Космос, а одного — Люцифер.

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