Названо число скрывших результаты тестов на коронавирус москвичей

Более двух процентов москвичей, вернувшихся из заграничных поездок, в установленный срок не разместили на Едином портале государственных и муниципальных услуг результаты тестов на COVID-19. Об этом сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

Ведомство разослало гражданам, не выполняющим это требование, 2313 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Составлено 1638 протоколов.

Отмечается, что административные материалы в отношении 1095 граждан были направлены в районные суды, 133 гражданам были присуждены штрафы на сумму 1 миллион 789 тысяч рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах.

Штраф гражданам за неразмещение результата теста на коронавирус достигает 40 тысяч рублей. Если же из-за этого был причинен вред здоровью других людей, размер штрафа может составлять от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

25 октября в России выявили 16 710 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число заражений зарегистрировано в Москве (4455), Санкт-Петербурге(709) и Московской области (491). За сутки умерли 229 человек.

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