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Названо единственное безубыточное метро в России

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Операционно метро является убыточным по всей России. Исключением является только Москва, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого замминистра транспорта Иннокентия Алафинова.

Таким образом представитель Минтранса объяснил отсутствие государственной программы строительства метро в городах-миллионниках. Алафинов отметил, что это настолько затратно, что «никакой город или регион, кроме одного, это дело не тянет». Он также добавил, что подземка операционно убыточна даже в Санкт-Петербурге, где планы менее амбициозны, чем в Москве.

Ведомство предложило развивать в регионах наземный транспорт: со следующего года планируется выделить 20 миллиардов рублей на замену автобусного парка автобусами на газомоторном топливе. Кроме того, будут развивать лизинговые схемы, в том числе по проекту скоростного трамвая.

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