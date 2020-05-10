Названо преимущество МЦК и МЦД перед транспортом Илона Маска

Традиционные виды общественного транспорта, действующие и развивающиеся в Москве и в целом в России, экономичны и рентабельны и вряд ли могут быть заменены инновационными проектами вроде Hyperloop Илона Маска в период пандемии коронавируса и после нее. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов.

«Он (Маск — прим. МОСЛЕНТЫ) предлагает подземную инфраструктуру, по которой будут передвигаться высокоскоростные машины, что якобы поможет избежать пробок. Но, по-моему, это слишком дорого и неэкономично и, конечно, не заменит нам всего общественного транспорта», — подчеркнул он.

В столице же принимаются все меры по развитию транспортной отрасли, в частности было запущено движение по Московскому центральному кольцу (МЦК) и Московским центральным диаметрам (МЦД), напомнил Кононов. Их преимуществом он назвал рентабельность.

«Другой путь будет просто нерентабелен», — заключил ученый.

В Москве действует сразу несколько видов городского общественного транспорта — помимо наземного автотранспорта, трамваев, троллейбусов и метрополитена, это маршрутные такси, МЦК, МЦД, монорельсовая дорога, речные суда и другие.

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