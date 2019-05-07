Названо самое популярное место для поездок на такси

Одной из самых популярных точек для поездок на такси в Москве стал аэропорт Внуково. Об этом говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД), опубликованном в Twitter.

«Много поездок начинается и заканчивается на Комсомольской площади, на Тверской и в Сити», — говорится в сообщении.

Также среди популярных точек отправления оказались улица Охотный Ряд, Пресненская набережная и поселок Внуково. Среди точек прибытия аналитики ЦОДД указали Ленинградский и Казанский вокзалы, Международное шоссе и улицу Земляной Вал.

Осенью 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что столичные такси имеют одни из самых высоких показателей в мире по времени подъезда к заказчику. По его словам, услугами такси ежедневно пользуются около 760 тысяч пассажиров, а машины подъезжают к заказчику всего за пять-семь минут.