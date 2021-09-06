Названо условие включения отопления в Москве

По словам Крохина, в среднем в Москве тепло в дома начинают подавать в конце сентября. В последние годы первый месяц осени был достаточно теплым, поэтому досрочное включение не имело смысла, отметил специалист.

Он добавил, что сперва отопление запустят в социальных объектах города, а лишь затем в квартирах.

Ранее, 1 сентября, стало известно, что все жилые дома и значимые социальные объекты в столице подготовили к отопительному сезону. Всего коммунальщики проверили к зиме более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.

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