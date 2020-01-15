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Названы 20 надоевших блюд, напитков и явлений в московских ресторанах

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Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Московский ресторанный критик Светлана Кесоян назвала 18 надоевших ей блюд, продуктов, напитков и явлений в столичных ресторанах. Она перечислила их в материале для журнала «Москвич Mag».

В список вошли такие продукты и блюда, как буррата, батат, боттарга, морковь, мидии, дорада, норвежский лосось, листья свежей мяты (применительно к десертам), яйца пашот с лососем и авокадо. Также заведениям, по мнению Кесоян, необходимо избавиться от авторских коктейлей, коктейля апероль-шприц, «чая без чая» и ерша. «Ерши заполонили бары и рюмочные для студентов, и даже эта оголтелая и совершенно не богатая братия считает, что дикое и быстрое опьянение — «это жесть», — добавила автор.

Среди предметов и явлений, которые должны исчезнуть из московских ресторанов, — шкафы сухого вызревания, палочки, авторская кухня, приставки типа «био-» и «ЗОЖ-», татуировки у шеф-поваров и фразы вроде «Мира вам и добра!» от официантов, менеджеров или хостес.

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