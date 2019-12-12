Названы главные градостроительные ошибки Лужкова

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, скончавшийся 10 декабря в Мюнхене, на своем посту допустил ряд ошибок в градостроительной политике, считает блогер Илья Варламов. На своем сайте он выделил 10 главных провальных шагов бывшего градоначальника.

В частности, Варламов отметил строительство Третьего транспортного кольца, из-за которого фактически была разрушена городская трамвайная сеть и увеличилось число пробок. Также, по мнению блогера, в период правления Лужкова в Москве были кардинально перестроены многие улицы в угоду автомобилистам. «В отличие от многих российских городов, Москва в 1990-2000-е продолжала закупать новые автобусы, троллейбусы и трамваи, но качественного развития не было. <...> Именно во времена Лужкова город захватили маршрутки», — отмечает он.

Запуск монорельса в 2004 году, а также качество работ по восстановлению Храма Христа Спасителя нельзя отнести к правильным шагам Лужкова, считает Варламов. Кроме того, блогер раскритиковал экс-мэра за строительство торговых центров у Курского и Киевского вокзалов, открытие Черкизовского рынка, «бездарное восстановление» усадьбы Царицыно и Воскресенских ворот, снос исторических зданий и появление в городе торгового самостроя и рекламы.

Также блогер отметил формирование в российской архитектуре так называемого «лужковского стиля», который он описал как «стиль варваров». «Его характеризует презрительное отношение к истории и культуре. На первое место выходят интересы хозяина, а роль архитектора зачастую совсем незначительна. Лужковский стиль – это архитектура денег и жадности, архитектура сверхприбылей», — написал он. В качестве примера бездарных работ архитекторов того времени Варламов привел торговый центр «Наутилус» на Лубянской площади, памятник Петру I на Москва-реке и здание театра Et Cetera на Чистых прудах.

Лужков умер в мюнхенской клинике после кардиохирургической операции. Ему было 83 года. Он занимал должность мэра Москвы 18 лет. В 2010 году полномочия Лужкова были прекращены «в связи с утратой доверия». После завершения политической карьеры он занимался сельским хозяйством и писал книги. Бывшего градоначальника похоронили на Новодевичьем кладбище 12 декабря.

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