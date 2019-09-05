Названы главные климатические угрозы для москвичей

Тропические ливни и жара являются наиболее опасными климатическими угрозами для Москвы. Об этом агентству «Москва» сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

«При сильных, тропических ливнях есть места, где вода плохо уходит и происходят подтопления. Но мы сейчас с этой проблемой активно работаем. Конечно, это увеличивает затраты на содержание инфраструктуры. Но мы готовы на это идти, поскольку понимаем, что в будущем воды в систему поверхностного стока будет поступать намного больше», — сказал чиновник.

Он добавил, что Москве так же сильно угрожает жара: при кондиционировании воздуха идет нагрузка на электросистему, в связи с чем возможны перебои. Кроме того, высокая температура воздуха влияет на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кульбачевский подчеркнул, что ливни и жара угрожают столице больше, чем ледяные дожди и морозы.

Минувшим летом в Москве несколько раз шли сильные дожди. В середине июля последствия непогоды сняли на видео: большое количество воды скопилось у входа на станцию метро «Котельники», а также у пассажирской платформы «Вешняки».

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