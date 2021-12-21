Названы главные симптомы омикрон-штамма COVID-19

В Минздраве назвали главные симптомы омикрон-штамма COVID-19, пишет РИА Новости.

По данным источника, для омикрона характерны першение в горле, лихорадка и симптомы, схожие с течением гриппа. Также в Минздраве заявили, что особенности вакцинации от коронавируса должны быть пересмотрены.

Ранее омикрон-штамм был обнаружен у 16 вернувшихся из ЮАР россиян, что равняется десяти процентам от общего количества побывавших в южноафриканской стране наших туристов.