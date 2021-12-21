Сегодня в 17:29
1 мин.

Названы главные симптомы омикрон-штамма COVID-19

Новости /
Названы главные симптомы омикрон-штамма COVID-19
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Минздраве назвали главные симптомы омикрон-штамма COVID-19, пишет РИА Новости.

По данным источника, для омикрона характерны першение в горле, лихорадка и симптомы, схожие с течением гриппа. Также в Минздраве заявили, что особенности вакцинации от коронавируса должны быть пересмотрены.

Ранее омикрон-штамм был обнаружен у 16 вернувшихся из ЮАР россиян, что равняется десяти процентам от общего количества побывавших в южноафриканской стране наших туристов.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2021 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.