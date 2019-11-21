Названы лучшие средства от похмелья

Директор школы сомелье, исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов заявил, что в новогодние праздники справиться с похмельем поможет вода, которую необходимо употреблять в больших количествах. Об этом он рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

Кроме того, специалист объяснил, почему самым распространенным средством от похмелья считается рассол из-под квашеной капусты. По его словам, в нем содержатся витамины и минералы, которые вымываются во время употребления алкоголя.

«Проветриться и почувствовать себя лучше поможет прогулка на свежем воздухе: приток кислорода освежит вас. Прохладный душ также оказывает благотворное воздействие. Он усиливает циркуляцию крови в коже», — заключил Тузмухамедов.

В 2020 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января, со среды по среду. Поскольку 30 и 31 декабря 2019 года выпадают на будни, январские каникулы сократились на два дня.

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