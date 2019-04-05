Названы любимые супы москвичей

Жители столицы предпочитают заказывать супы разных стран мира. Об этом сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, передает агентство «Москва» в пятницу, 5 апреля.

По его словам, одними из самых популярных супов среди москвичей являются тайский том-ям, вьетнамский фо бо, а также итальянский минестроне и куриный бульон с лапшой. «Ближе к лету будет очень популярным гаспачо», — отметил собеседник агентства.

Бухаров добавил, что в то же время популярность супов постепенно снижается. «Человек чаще всего заказывает салат и суп или салаты и горячее, три блюда сразу реже всего. Сейчас люди стараются есть по чуть-чуть. Второе горячее берут чаще, чем супы», — пояснил он.