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Названы места для купания в Москве

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Специалисты Роспотребнадзора ввели в эксплуатацию семь столичных зон отдыха с купанием. Об этом сообщается на сайте московского управления ведомства в пятницу, 7 июня.

В частности, речь идет о пляже «Левобережный», «Мещерском», озере Черном, озере Школьном, Серебряном Бору-2, Серебряном Бору-3 и Тропарево. «В зонах отдыха, принятых в эксплуатацию, вода водоемов и песок на пляжах отвечают санитарным требованиям, проведены акарицидные обработки на прилегающей территории, сотрудники прошли необходимые медицинские осмотры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также принята к летней эксплуатации 41 зона без купания. Всего в Москве 11 зон отдыха с купанием (две из них на реконструкции), а также 48 зон отдыха без купания (пять из них на реконструкции). Контроль за ними будет осуществляться в течение всего летнего сезона.

29 мая сообщалось, что жители столицы смогут открыть купальный сезон раньше официального срока благодаря установившейся в регионе жаре. В то же время, по мнению специалистов, на данный момент успел прогреться только верхний слой воды — в целом окунаться еще рано и стоит дождаться официального открытия сезона.

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