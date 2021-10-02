Названы наиболее популярные специальности в колледжах Москвы

Наиболее востребованными направлениями у московских абитуриентов в 2021 году стали IT-специальности. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, слова которой приводятся на портале правительства столицы.

«Конкурс в московские колледжи в этом году отражает общую тенденцию выбора специальностей. Все больше ребят выбирают ИТ-направления. В этом году конкурс на них составил до 30 человек на место», — объяснила она.

Так, в список самых популярных специальностей этого года вошли такие направления, как программирование, графический дизайн, анимация, компьютерные системы и комплексы, а также многие другие.

Помимо этого, Ракова отметила, что среди современной молодежи также популярными стали специальности в сфере в сфере логистики, гостиничного дела и архитектуры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что благодаря действиям столичных властей в последние годы ситуация с образованием «выровнялась», и теперь родители могут с уверенностью отдавать детей в любое общеобразовательное учреждение.