Названы районы Москвы с подешевевшим жильем

Аналитики назвали районы Москвы, где сильнее всего подешевело жилье. Об этом сообщает «РИА Недвижимость».

Так, сильнее всего цена за квадратный метр снизилась в Таганском, Преображенском районах, в Соколиной Горе, Филевском Парке и Обручевском районе. При этом в первых трех районах стало дешевле жилье в новостройках, а в остальных снизилась стоимость жилья на вторичном рынке.

Как пояснили аналитики, на первичном рынке недвижимости стоимость квадратного метра во многом определяет именно структура рынка, помимо реального пересмотра прайса самими застройщиками.

В среднем же в столице стоимость однокомнатной квартиры выросла за пять лет на 31,41 процента – до 9,2 миллиона рублей.

В июле сообщалось, что в Москве вырос спрос на элитное жилье. По итогам второго квартала 2021 года на первичном рынке элитного жилья Москвы было заключено 630 сделок. Это в 2,6 раза больше суммарного числа сделок за аналогичный период прошлого года.

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