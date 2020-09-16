Названы самые аварийные трассы Москвы

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы назвал самые аварийные трассы столицы. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Утверждается, что чаще всего ДТП происходили на больших дорогах: МКАД, Варшавском, Калужском и Ленинградском шоссе, а также на Кутузовском, Волгоградском, Ленинградском проспектах и шоссе Энтузиастов. Всего за минувшее лето эвакуаторы «Московского паркинга» помогли переместить 440 автомобилей, попавших в аварию.

В департаменте напомнили водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а также быть осторожными при перестроении, поскольку мотосезон еще не закончился и мотоциклисты могут находиться вне зоны видимости.

Ранее в сентябре стало известно, что власти Москвы захотели снизить число смертельных аварий в городе до нуля. При этом в мэрии сообщили, по итогам 2019 года показатель смертности на дорогах Москвы был самым низким по стране (3,5 погибших в ДТП на 100 тысяч человек).

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