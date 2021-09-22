Названы самые благоприятные сферы для трудоустройства в Москве

Число вакансий в Москве растет быстрее, чем число соискателей. Об этом изданию «Московский комсомолец» рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам чиновника, количество вакансий на рынке труда выросло на 55 процентов с 2019 года. При этом количество резюме от соискателей увеличилось незначительно.

Самыми благоприятными сферами для трудоустройства названы ИТ, страхование, строительство, операции с недвижимостью и медицина — там на одну вакансию приходится не более трех резюме от соискателей. Для примера, в образовании и на госслужбе это количество составляет 6,6 и 6,7.

При этом в сфере информационных технологий и строительства отмечается самый высокий рост зарплат — 30 и 25 процентов за последние несколько лет соответственно. Сейчас средняя зарплата в ИТ составляет 109,3 тысячи рублей.

Ранее московская служба занятости зафиксировала рекордное количество вакансий. Заместитель мэра Анастасия Ракова отметила, что рынок труда восстановился после пандемии и стремительно развивается.

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