Названы самые грибные места под Москвой

Самыми популярными местами для сбора грибов в Московской области являются леса в Балашихе, Волоколамске, Егорьевске, Истре и Клину. Полный перечень «грибных» остановок опубликован на сайте «Мострансавто».

«Больше всего маршрутов к популярным местам сбора грибов проходят в Коломне, Озерах, Луховицах и Воскресенске — все 32 маршрута обслуживаются коломенским филиалом «Мострансавто», — отметили в организации.

Из Волоколамска до леса можно добраться на 13 маршрутах, а из Павловского Посада — на 10. В маршрутной сети этих городов есть остановки с говорящими названиями, например, «Грибаново» и «Грибово». Всего в Подмосковье несколько десятков благоприятных для сбора грибов мест.

В период с 13 по 15 июля в лесах Московской области заблудились 96 человек. Сообщения о потерявшихся приходят в Региональную диспетчерскую службу комитета через систему «112». За прошедшие выходные поступило 30 таких звонков.

Грибной сезон в этом году в Подмосковье наступил на несколько недель раньше срока. Сообщалось, что в мае уже можно было собирать маслята, подберезовики, дождевики и опята. Белые грибы появились позднее.

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