Названы самые криминальные станции московского метро

«Комсомольская», «Таганская», «Киевская», «Павелецкая» и «Белорусская» признаны самыми опасными станциями московского метро. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу УВД на Московском метрополитене.

Все станции расположены на кольцевой линии метро. Их криминогенность объясняется большим потоком пассажиров и близостью к вокзалам. В 2017-м и 2016-м эти станции также возглавляли список самых проблемных мест в метро.

Отмечается, что в 2018 году было зафиксировано 1175 преступлений, из них около 40 процентов приходятся на кражи. С 2014 года этот показатель сократился почти вдвое.

Больше всего краж было совершено на Замоскворецкой, Кольцевой и Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линиях. Число преступлений на этих участках колеблется от 66 до 78 краж.