Сегодня в 05:07

Названы самые криминальные станции московского метро

Новости /
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

«Комсомольская», «Таганская», «Киевская», «Павелецкая» и «Белорусская» признаны самыми опасными станциями московского метро. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу УВД на Московском метрополитене.

Все станции расположены на кольцевой линии метро. Их криминогенность объясняется большим потоком пассажиров и близостью к вокзалам. В 2017-м и 2016-м эти станции также возглавляли список самых проблемных мест в метро.

Отмечается, что в 2018 году было зафиксировано 1175 преступлений, из них около 40 процентов приходятся на кражи. С 2014 года этот показатель сократился почти вдвое.

Больше всего краж было совершено на Замоскворецкой, Кольцевой и Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линиях. Число преступлений на этих участках колеблется от 66 до 78 краж.

Загрузка...
Загрузка...
Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2019 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.