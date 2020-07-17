Названы самые опасные и благополучные районы Москвы. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает РИАМО.

Отмечается, что эксперты систем безопасности посчитали и проанализировали количество тревожных звонков, совершенных горожанами из разных частей Москвы. В итоге самыми опасными районами стали: Северное Измайлово, Перово, Таганский, Преображенское и Люблино. В них зарегистрировано наибольшее число происшествий.

Утверждается также, что возле станции метро «Щелковская» расположен автовокзал, вследствие чего в этой части города много приезжих, мигрантов и маргинальных элементов. Кроме того, в районе Перово небезопасны промышленные зоны, а также опасна территориальная близость к Измайловскому лесопарку.

При этом Мещанский район, Раменки, Щукино, Митино и Строгино являются одними из самых безопасных в Москве. В этих частях города расположен Московский государственный университет имени Ломоносова, киностудия «Мосфильм» и квартал с наибольшим скоплением посольств разных стран.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что закрыть для приезжих людей столицу невозможно и абсолютно бессмысленно. По его мнению, Москва является крупнейшим транспортным хабом страны — сотни людей приезжают на работу и в командировки.

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