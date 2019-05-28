Названы самые опасные районы Москвы

Пресненский район стал самым криминальным районом Москвы по итогам 2018 года. Это следует из рейтинга столичных районов по безопасности, подготовленного агентством «Москва».

Как отмечается, в прошлом году там было зарегистрировано 2846 преступлений — на 11 больше, чем в 2017-м. Вторую строчку рейтинга занял Басманный район (2490 преступлений) и Марьино (2421 преступление). В пятерке также оказались Таганский и Даниловский районы.

Меньше всего преступлений было зарегистрировано в Восточном районе столицы — всего 152 случая. Также одними из самых безопасных были признаны Молжаниновский район, Внуково, Метрогородок и ряд поселений на территории Новой Москвы.

В марте были названы районы Москвы с самым грязным воздухом. Сообщалось, что наибольшая загазованность из-за большого транспортного потока отмечается в районе Садового кольца, в частности на Таганской площади и на Якиманке. Плохие показатели регистрировались также на северо-западе Красногорска, где находится «Крокус Сити Холл», и на Каширском шоссе.

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