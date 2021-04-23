Названы самые перспективные районы Москвы

Самыми перспективными районами Москвы станут те, где в ближайшее время намечен редевелопмент промзон. Об этом в интервью с РИА Новости рассказали эксперты по недвижимости.

По словам руководителя направлений первичной и загородной недвижимости сервиса «Авито Недвижимость» Дмитрия Алексеева, перспективными для покупки качественных жилых помещений станут районы, где благоустраивают промзоны. В их числе Южное Чертаново, Лефортово и Нагатино.

Глава аналитического центра сервиса ЦИАН Алексей Попов добавил, что большим потенциалом обладают и те локации, где строятся новые станции метро. По мнению специалиста, цены на жилье подогреет открытие новых радиальных веток. Это в частности коснется районов Восточное Дегунино, Дмитровский и Северный, куда продлят Люблинско-Дмитровскую линию подземки.

Кроме того, управляющий партнер риелторской компании «Метриум» Мария Литинецкая призвала обратить внимание и на новую Москву. Как отметила эксперт, этот район сейчас активно развивается: там возводят дороги, строят инфраструктуру, проводят метро. При этом большую часть территории в новой Москве занимает лесной массив, что благоприятно влияет на экологическую обстановку.

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