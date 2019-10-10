Названы самые популярные имена новорожденных москвичей

Самыми распространенными именами для младенцев в столице с начала года стали Александр и София. Об этом рассказала начальница московского управления ЗАГС Елена Ефремова, сообщается в четверг, 10 октября, на портале мэра Москвы.

В городе были зарегистрированы 2,2 тысячи мальчиков с именем Александр и более 2,4 тысячи девочек по имени София. Кроме того, по словам Ефремовой, популярными мужскими именами стали Михаил, Максим, Иван, Артем, Дмитрий, Даниил, Марк, Лев и Матвей, а женскими — Мария, Александра, Анна, Алиса, Виктория, Полина, Анастасия, Елизавета и Ева.

Среди необычных вариантов, выбранных московскими родителями, — Добрыня (34 малыша), Хабиб (26), Есения (315), Лукерия (две), Ефросинья (две), а также по одному — Ричард Лев, Александр Поль, Цезарь, Огнеслав и Феофания.

1 февраля сообщалось, что за минувший год в число необычных женских имен вошли Ия (в честь христианской святой) и Леонида (в честь метеорного потока Леониды), Радомира, Капитолина, Линда, Августина и Доминика. Также работникам ЗАГС приходилось регистрировать двойные имена, например, Виктория Луна и Александра Джейн.

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