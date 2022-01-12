Названы самые популярные покупки москвичей на новогодние праздники. Информация об этом в среду, 12 января, появилась на официальном сайте мэра столицы.

Традиционно в конце года большинство москвичей покупает подарки для родных и близких. Наибольшим спросом у жителей Москвы в предновогодние дни пользовались детские товары, электроника, парфюмерия и ювелирные изделия.

«Новый год — это, прежде всего, детский праздник. Поэтому вполне ожидаемо, что лидерами по приросту продаж оказались игры и игрушки. За последние пять дней 2021 года среднесуточная выручка магазинов с такими товарами составила 433,7 миллиона рублей, увеличившись в четыре раза по сравнению с последней полной рабочей неделей ноября. Рекорд по обороту зафиксирован 30 декабря — 118 миллионов рублей», — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Также было отмечено, что оборот ювелирных магазинов за последние пять дней 2021 года вырос в 2,3 раза по сравнению с последней неделей ноября и составил 4,7 миллиарда рублей. Более того, с 28 по 30 декабря оборот продаж ювелирных изделий преодолевал отметку в один миллиард рублей в день.

Также многие москвичи и гости столицы выбрали в качестве предновогодних покупок для себя и родных бытовую электронику и гаджеты, видео- и аудиотехнику.

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