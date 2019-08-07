Названы самые популярные профессии московских подростков

Самыми востребованными профессиями среди москвичей в возрасте от 14 до 17 лет стали официант, делопроизводитель и продавец-консультант. Об этом сообщается на сайте Департамента труда и социальной защиты населения столицы.

В список наиболее популярных среди школьников профессий также вошли администратор офиса, курьер и промоутер. Выбирая место работы, подростки обращают внимание на лояльность начальства и гибкий график. «Еще один вполне объяснимый момент: молодые люди выбирают профессии, не требующие специальных знаний и опыта работы», — говорится в сообщении.

При этом компании чаще всего нанимают сотрудников без опыта на позицию курьера. Кроме того, работодатели ищут промоутеров, брошюровщиков, операторов call-центра, работников служб клининга и официантов.

В ноябре прошлого года сообщалось, что самыми высокооплачиваемыми специалистами в Москве являются работники IT-сферы — их средняя зарплата составляет 84,2 тысячи рублей в месяц. Второе место в рейтинге заняли специалисты сферы транспорта и логистики, которые ежемесячно зарабатывают порядка 70,9 тысячи рублей. На третьей строчке расположились работники сферы производства со средней зарплатой 66,7 тысячи рублей.

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